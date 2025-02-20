Удар авиабомбы по Херсону: количество пострадавших выросло, под завалами могут быть люди

В Херсоне до 6 выросло количество пострадавших в результате ночной атаки российскими КАБами. Под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина и Telegram-канал главы Херсонской МВА Романа Мрочко.

По словам Прокудина, прошлой ночью весь Херсон содрогнулся от "прилета" российской управляемой авиабомбы в десятиэтажку.

"Из-за удара разрушено 15 квартир - с 1 по 10 этаж одного из подъездов. Кроме этого, в 80 домах выбило стекла", - сообщил глава ОГА.

Пострадавшие в результате атаки

На данный момент известно о 6 пострадавших в результате вражеской атаки. Двух из них работники ГСЧС спасли с 8 и 9 этажей разрушенного здания.

"В больнице находятся двойняшки - мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное", - добавил Прокудин.

Кроме того, госпитализировали 47-летнего мужчину, который находился в комнате дежурного автостоянки недалеко от места "прилета". Он получил осколочное ранение и перелом кости ноги.

Еще трем мужчинам медики "скорой" оказали помощь на месте. У пострадавших - контузии. Также у одного из херсонцев диагностировали ушиб головы.

Прокудин также сообщил, что на месте российской атаки развернут оперативный штаб Херсонской ОВА. По его словам, под завалами еще могут быть люди.

Поврежден лицей

Глава Херсонской ГВА сообщил, что в результате ночного обстрела со стороны российских террористов повреждено заведение профессионального образования в Центральном районе города.

По его словам, это учебное заведение уже второй раз страдает от вражеских обстрелов. Четырехэтажное здание осталось почти без окон. Однако работники заведения не пострадали.

Спасательные работы

На месте "прилета" работают спасатели. В ГСЧС сообщили, что чрезвычайники обследуют поврежденные этажи и разбирают завалы.

На месте организована работа пункта несокрушимости, в котором есть все необходимое, чтобы зарядить гаджеты, согреться и получить психологическую поддержку. Работы продолжаются.