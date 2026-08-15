РФ атаковала Кривой Рог ракетами: в городе перебои со светом, пожар и пострадавшие

Россияне в субботу днем, 15 августа, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки в городе пожар, перебои со светом и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и местные СМИ.

Что известно об атаке

По данным воздушных сил ВСУ, примерно с 14:37 Украина оказалась под ракетной атакой. Первые вражеские цели были зафиксированы именно в Днепропетровской области, а перед этим мониторинговые каналы писали, что россияне подняли в небо по меньшей мере три борта Ту-22М3.

Однако следует добавить, что Воздушные силы в 14:46 фиксировали на Днепропетровщине еще и боражирующий боеприпас "Бандероль".

Последствия атаки

Приблизительно в 15:16 Александр Ганжа заявил, что россияне нанесли удар по Кривому Рогу.

"Возник пожар Ранения получил мужчина. Последствия уточняются", - написал он в Telegram.

Параллельно местные СМИ писали, что после атаки были перебои со светом и электротранспортом. Позже ряд медиа указывали, что движение уже возобновилось. Информацию о стабилизации света подтвердил и глава Совета обороны города Александр Вилкул и уточнил, что в Кривом Роге уже двое раненых.

"Враг нанес удар по нашему городу. Два человека пострадали. Идет тушение пожара. Ситуация с электричеством уже стабилизирована", - сказано в публикации.

Обновлено в 16:20

"К сожалению, оба раненых в результате российской атаки находятся в тяжелом состоянии. Один мужчина 61 года - политравма, состояние тяжелое, но стабильное. Второй мужчина - травматическая ампутация ноги, он уже в операционной, врачи борются за его жизнь", - уточнил Вилкул.