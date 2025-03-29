Обстрел Кривого Рога: появились фото последствий
Россияне устроили ракетную атаку на Кривой Рог 29 марта. Появились фото последствий обстрела, из-за которого пострадали уже семь человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Офис генпрокурора.
Так, в результате ракетного удара по городу Кривой Рог предварительно ранены 7 человек.
Последствия атаки РФ на Кривой Рог
В результате атаки вспыхнул легковой автомобиль, который спасатели оперативно потушили.
"Повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфрастуктурный объект. Изуродовано более 20 автомобилей", - рассказали в ГСЧС.
Последствия атаки оккупантов на Кривой Рог 29 марта (t.me/dsns_telegram)
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление РФ.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Последствия атаки оккупантов на Кривой Рог 29 марта (t.me/pgo_gov_ua)
Атака РФ на Кривой Рог
Российские оккупанты атаковали Кривой Рог в субботу, 29 марта. Захватчики ударили ракетами.
Первоначально сообщалось, что из-за атаки россиян на Кривой Рог пострадала одна женщина. Позже число пострадавших резко возросло до 5 людей, потом - до семи.
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