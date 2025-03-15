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РФ ударила по многоэтажке в Чернигове: что известно

Фото: информация о пострадавших уточняется (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 марта российские оккупанты атаковали Чернигов. В результате атаки зафиксировано попадание в здание и пылает авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

"Зафиксировано попадание в многоэтажное здание. Есть возгорание одного автомобиля. По пострадавшим информация уточняется. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 03:38.

В то же время "Суспільне Новини" уточняет, что попадание было дроном.

Где объявили тревогу

Отметим, что Воздушные силы ВСУ продолжают фиксировать над рядом регионов Украины вражеские беспилотники. В частности, по состоянию на 03:52 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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