РФ вдарила по багатоповерхівці в Чернігові: що відомо

В ніч на 15 березня російські окупанти атакували Чернігів. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у будівлю та палає авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.
"Зафіксовано влучання в багатоповерхову будівлю. Є загорання одного автомобіля. По постраждалим інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 03:38.
Тим часом "Суспільне Новини" уточнює, що влучання було дроном.
Глава МВА поінформував, що внаслідок атаки пошкоджено дев'ятиповерховий будинок. Тим часом на автостоянці пожежу локалізовано.
"Наразі серед людей постраждалих немає. На місті працюють усі рятувальні служби. Розгортається штаб з ліквідації наслідків", - додав він.
Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ продовжують фіксувати над низкою регіонів України ворожі безпілотники. Зокрема, станом на 03:52 сигнал тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.