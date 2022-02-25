РФ стверджує, що Україна відклала до суботи питання переговорів

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова стверджує, що питання переговорів на порядку денному. Україна нібито прийме рішення в суботу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RG.
За її словами, Київ переніс на суботу питання переговорів з Росією, які стали обговорюватися після заяви президента України про готовність обговорювати припинення війни.
"Українська сторона відмовилася від ведення переговорів. Представники Києва запропонували перенести це питання на завтра", - заявила вона.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше розповів, що представники України з приводу переговорів взяли паузу, яка триває вже досить довго.
До цього Росія заявляла про готовність до переговорів при складанні зброї українською армією. Місцевий міністр закордонних справ Лавров обіцяв почати переговори відразу ж після капітуляції.