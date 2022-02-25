RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

РФ стверджує, що Україна відклала до суботи питання переговорів

Автор: Артур Родивилов

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова стверджує, що питання переговорів на порядку денному. Україна нібито прийме рішення в суботу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RG.

За її словами, Київ переніс на суботу питання переговорів з Росією, які стали обговорюватися після заяви президента України про готовність обговорювати припинення війни.

"Українська сторона відмовилася від ведення переговорів. Представники Києва запропонували перенести це питання на завтра", - заявила вона.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше розповів, що представники України з приводу переговорів взяли паузу, яка триває вже досить довго.

До цього Росія заявляла про готовність до переговорів при складанні зброї українською армією. Місцевий міністр закордонних справ Лавров обіцяв почати переговори відразу ж після капітуляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України