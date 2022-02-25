РФ утверждает, что Украина отложила до субботы вопрос переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что вопрос переговоров на повестке. Украина якобы примет решение в субботу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RG .

По ее словам, Киев перенес на субботу вопрос переговоров с Россией, которые стали обсуждаться после заявления президента Украины о готовности обсуждать прекращение войны.

"Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители Киева предложили перенести этот вопрос на завтра", - заявила она.