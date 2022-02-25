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РФ утверждает, что Украина отложила до субботы вопрос переговоров

Автор: Артур Родивилов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что вопрос переговоров на повестке. Украина якобы примет решение в субботу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RG.

По ее словам, Киев перенес на субботу вопрос переговоров с Россией, которые стали обсуждаться после заявления президента Украины о готовности обсуждать прекращение войны.

"Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители Киева предложили перенести этот вопрос на завтра", - заявила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что представители Украины по поводу переговоров взяли паузу, которая продолжается уже достаточно долго.

До этого Россия заявляла о готовности к переговорам при сложении оружия украинской армией. Местный министр иностранных дел Лавров обещал начать переговоры сразу же после капитуляции.

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