РФ утверждает, что Украина отложила до субботы вопрос переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что вопрос переговоров на повестке. Украина якобы примет решение в субботу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RG.
По ее словам, Киев перенес на субботу вопрос переговоров с Россией, которые стали обсуждаться после заявления президента Украины о готовности обсуждать прекращение войны.
"Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители Киева предложили перенести этот вопрос на завтра", - заявила она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что представители Украины по поводу переговоров взяли паузу, которая продолжается уже достаточно долго.
До этого Россия заявляла о готовности к переговорам при сложении оружия украинской армией. Местный министр иностранных дел Лавров обещал начать переговоры сразу же после капитуляции.