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РФ затвердила новий механізм обходу санкцій, - Єрмак

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Субота 07 травня 2022 13:34
РФ затвердила новий механізм обходу санкцій, - Єрмак Фото: голова ОП Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: РБК-Україна

Росія продовжує шукати лазівки для обходу санкцій, запроваджених Заходом. Тепер російські чиновники мають намір задіяти треті країни світу для отримання товарів компаній, що пішли з ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Є наказ Міністерства промисловості та торгівлі РФ, спрямований на ігнорування заборони правовласників на експорт у країну товарів, що йдуть на продаж на ринку іншої держави", - йдеться у повідомленні.

Як пояснив голова ОП, згідно з новим документом, ввезення товарів, розрахованих на продаж на іншому ринку, без згоди правовласника, тепер не визнаватиметься порушенням його прав в РФ. Такі нововведення ігнорують низку чинних норм.

"Пояснюючи простими словами - якщо автомобілі Tesla з лого компанії були спрямовані на продаж в умовному Казахстані, то в Росії їхня реалізація вважається порушенням прав правовласника", - уточнив він.

Таким чином РФ хоче відкрити шлях до обходу обмежень, а також до наповнення ринку товарами компаній, що пішли з Росії, через інші країни.

"Ми пропонуватимемо нашим союзникам блокувати цей кейс за допомогою інструменту санкцій", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, що станом на кінець березня 2022 року з ринку РФ пішло більше 220 компаній.

При цьому ті компанії, які відмовляються закривати свій бізнес у країні-агресорі, зазнають бойкоту в Україні.

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