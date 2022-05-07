РФ затвердила новий механізм обходу санкцій, - Єрмак

Росія продовжує шукати лазівки для обходу санкцій, запроваджених Заходом. Тепер російські чиновники мають намір задіяти треті країни світу для отримання товарів компаній, що пішли з ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака .

"Є наказ Міністерства промисловості та торгівлі РФ, спрямований на ігнорування заборони правовласників на експорт у країну товарів, що йдуть на продаж на ринку іншої держави", - йдеться у повідомленні.

Як пояснив голова ОП, згідно з новим документом, ввезення товарів, розрахованих на продаж на іншому ринку, без згоди правовласника, тепер не визнаватиметься порушенням його прав в РФ. Такі нововведення ігнорують низку чинних норм.

"Пояснюючи простими словами - якщо автомобілі Tesla з лого компанії були спрямовані на продаж в умовному Казахстані, то в Росії їхня реалізація вважається порушенням прав правовласника", - уточнив він.

Таким чином РФ хоче відкрити шлях до обходу обмежень, а також до наповнення ринку товарами компаній, що пішли з Росії, через інші країни.

"Ми пропонуватимемо нашим союзникам блокувати цей кейс за допомогою інструменту санкцій", - резюмував Єрмак.