РФ зранку обстріляла Торецьк, снаряд потрапив в двоповерхівку: багато загиблих, є поранені

Зранку у понеділок, 18 липня, російські окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. Один зі снарядів потрапив у двоповерховий будинок, в результаті чого 6 людей загинули, 2 вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Як зазначають рятувальники, станом на 8.20 пошукові роботи завершено.

"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих осіб, врятовано з-під завалу 3 особи, 1 з яких померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вночі на 18 липня Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Окупанти вдарили по автосалону та магазину з продажу сільгосптехніки.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у Часовому Яру. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.