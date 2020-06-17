РФ посилює тиск на українських політв'язнів у відповідь на санкції, - Денісова

Росія посилює фізичний та психологічний тиск на українських політв'язнів у відповідь на санкції, введені проти неї. Цим країна в черговий раз порушує міжнародне і російське законодавство.

Про це у Facebook повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.

За її словами, 29 незаконно утримуваних громадян України страждають від порушення їх прав

"У відповідь на міжнародні санкції РФ посилює знущання з незаконно утримуваних громадянами України - відмовляє українським дипломатам у відвідуванні наших співгромадян і продовжує фізичний та психологічний тиск, чим у черговий раз порушує міжнародне і російське законодавство", - заявила Денисова.

Вона зазначила, що Росія повинна дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо забезпечення прав українських політв'язнів.

Раніше РБК-Україна писало, що засуджених в РФ політв'язнів Абдуллаєвих тримають у штрафних ізоляторах.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом заявив, що процес такого взаємного звільнення полонених поки загальмований.

Також повідомлялося, що Росія загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти санкції.

Зазначимо, минулого тижня посли країн-членів Євросоюзу схвалили продовження санкцій проти Росії за анексію Криму ще на рік.