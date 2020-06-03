Процес обміну полоненими загальмував, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Втім, загалом прогрес у звільненні полонених є

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом заявив, що процес наступного взаємного звільнення полоненими поки загальмований. Але загалом прогрес в обміні полоненими є.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Причиною загальмування процесу Єрмак назвав невиконання іншою стороною домовленості нормандського саміту про допуск представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання заручників на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, в квітні відбувся обмін полоненими, тоді додому повернулись 20 громадян України, серед яких і українські військові. Також був ще один обмін полоненими у вересні 2019 року, в рамках якого повернулись політв'язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші.

Зазначимо, на минулому засіданні Тристоронньої контактної групи домовилась узгодити списки на обмін полоненими.

Раніше Україна закликала Російську Федерацію активніше працювати над звільненням утримуваних осіб.

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Автор: Анастасия Рокитна