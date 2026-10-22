Россияне ударили по зданию телерадиокомпании в Кременчуге
Российские дроны ночью 22 октября атаковали здание частной телерадиокомпании "Визит" в Кременчуге Полтавской области. На месте удара возник пожар, часть улицы временно перекрыли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Кременчуга Виталия Малецкого.
Как сообщил мэр, здание частной телерадиокомпании расположено среди жилой застройки.
В результате попадания дрона возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Информация о последствиях атаки уточняется.
По информации местных СМИ, в Кременчуге перекрыли часть улицы Ивана Мазепы в районе телерадиокомпании "Визит".
Движение транспорта ограничили на участке между двумя ближайшими перекрестками.
По информации компании VIZIT-NET, во время удара в здании находились семь работников. Все они находились в безопасных местах, никто не пострадал.
Из-за разрушения здания, повреждения оборудования и инфраструктуры работу комплекса приостановили. В настоящее время восстановить ее невозможно.
В то же время, домашний интернет и телевидение компания продолжает предоставлять с резервных площадок. Абонентов предупреждают о возможных перебоях со связью.
Также в связи с техническими обстоятельствами телеканал "Визит" вынужден временно приостановить подготовку и выход выпусков новостей.
Напомним, ночью 22 октября российские захватчики снова наносили удары по Киеву дронами и баллистическими ракетами. По меньшей мере, один человек погиб и еще 22 гражданских лица получили ранения.