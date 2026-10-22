Россияне ударили по зданию телерадиокомпании в Кременчуге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

Как сообщил мэр, здание частной телерадиокомпании расположено среди жилой застройки.

В результате попадания дрона возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Информация о последствиях атаки уточняется.

По информации местных СМИ, в Кременчуге перекрыли часть улицы Ивана Мазепы в районе телерадиокомпании "Визит".

Движение транспорта ограничили на участке между двумя ближайшими перекрестками.

По информации компании VIZIT-NET, во время удара в здании находились семь работников. Все они находились в безопасных местах, никто не пострадал.



Из-за разрушения здания, повреждения оборудования и инфраструктуры работу комплекса приостановили. В настоящее время восстановить ее невозможно.



В то же время, домашний интернет и телевидение компания продолжает предоставлять с резервных площадок. Абонентов предупреждают о возможных перебоях со связью.

Также в связи с техническими обстоятельствами телеканал "Визит" вынужден временно приостановить подготовку и выход выпусков новостей.