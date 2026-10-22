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Россияне ударили по зданию телерадиокомпании в Кременчуге

09:04 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне ударили по зданию телерадиокомпании в Кременчуге Фото: россияне ударили по зданию телерадиокомпании в Кременчуге (местные СМИ)
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Российские дроны ночью 22 октября атаковали здание частной телерадиокомпании "Визит" в Кременчуге Полтавской области. На месте удара возник пожар, часть улицы временно перекрыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

Как сообщил мэр, здание частной телерадиокомпании расположено среди жилой застройки.

В результате попадания дрона возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Информация о последствиях атаки уточняется.

По информации местных СМИ, в Кременчуге перекрыли часть улицы Ивана Мазепы в районе телерадиокомпании "Визит".

Движение транспорта ограничили на участке между двумя ближайшими перекрестками.

По информации компании VIZIT-NET, во время удара в здании находились семь работников. Все они находились в безопасных местах, никто не пострадал.

Из-за разрушения здания, повреждения оборудования и инфраструктуры работу комплекса приостановили. В настоящее время восстановить ее невозможно.

В то же время, домашний интернет и телевидение компания продолжает предоставлять с резервных площадок. Абонентов предупреждают о возможных перебоях со связью.

Также в связи с техническими обстоятельствами телеканал "Визит" вынужден временно приостановить подготовку и выход выпусков новостей.

Напомним, ночью 22 октября российские захватчики снова наносили удары по Киеву дронами и баллистическими ракетами. По меньшей мере, один человек погиб и еще 22 гражданских лица получили ранения.

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