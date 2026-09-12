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РФ ночью била по Украине разными типами ракет и дронов: сколько целей обезвредила ПВО

09:05 12.09.2026 Сб
2 мин
Уже известно главное направление вражеского удара
aimg Юлия Капитонова
Фото: Силы ПВО объявили результаты своей работы (Getty Images)

В ночь на 12 сентября российские войска совершили новую массированную воздушную атаку на Украину. ПВО смогла сбить/подавить большинство вражеских целей, в том числе ракеты, однако также зафиксированы попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сиз ВСУ.

Обстрел начался в 18:00 11 сентября.

Во время удара оккупанты применили:

  • баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, запущенные из Воронежской и Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма;
  • 8 крылатых ракет морского базирования "Калибр" из Черного моря;
  • 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 129 ударных беспилотников Shahed, S8000 "Бандероль" и дронов-имитаторов "Пародия".

Дроны россияне запускали из районов Курска, Орла, временно оккупированной Донетчины и Гвардейского в Крыму.

Основной целью атаки стала Одесская область.

Воздушное нападение врага отражали с привлечением авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 украинская ПВО уничтожила или подавила 110 воздушных целей:

  • 6 ракет "Калибр";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 1 беспилотник S8000 "Бандероль";
  • 101 ударный дрон Shahed, Гербера и других типов.

В то же время зафиксировано попадание российских ракет и ударных БПЛА на 20 локациях. Еще на четырех местах упали обломки сбитых целей.

Воздушная атака продолжается. В небе все еще находятся российские беспилотники.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и соблюдайте правила безопасности.

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