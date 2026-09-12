РФ ночью била по Украине разными типами ракет и дронов: сколько целей обезвредила ПВО

В ночь на 12 сентября российские войска совершили новую массированную воздушную атаку на Украину. ПВО смогла сбить/подавить большинство вражеских целей, в том числе ракеты, однако также зафиксированы попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сиз ВСУ.
Обстрел начался в 18:00 11 сентября.
Во время удара оккупанты применили:
Дроны россияне запускали из районов Курска, Орла, временно оккупированной Донетчины и Гвардейского в Крыму.
Основной целью атаки стала Одесская область.
Воздушное нападение врага отражали с привлечением авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 украинская ПВО уничтожила или подавила 110 воздушных целей:
В то же время зафиксировано попадание российских ракет и ударных БПЛА на 20 локациях. Еще на четырех местах упали обломки сбитых целей.
Воздушная атака продолжается. В небе все еще находятся российские беспилотники.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и соблюдайте правила безопасности.
Ранее стало известно, что Канада выделяет сотни миллионов долларов на ракеты-перехватчики для Украины.
Кроме того, мы писали, что Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро для Украины на ракеты Patriot и дроны.