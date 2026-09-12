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РФ уночі била по Україні різними типами ракет і дронів: скільки цілей знешкодила ППО

09:05 12.09.2026 Сб
2 хв
Уже відомий головний напрямок ворожого удару
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сили ППО оголосили результати своєї роботи (Getty Images)

У ніч на 12 вересня російські війська здійснили нову масовану повітряну атаку по Україні. ППО змогла збити/подавити більшість ворожих цілей, зокрема й ракети, однак також зафіксовані влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сиз ЗСУ.

Обстріл розпочався о 18:00 11 вересня.

Під час удару окупанти застосували:

  • балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, запущені з Воронезької та Ростовської областей РФ, а також з тимчасово окупованого Криму;
  • 8 крилатих ракет морського базування "Калібр" із Чорного моря;
  • 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 129 ударних безпілотників Shahed, S8000 "Бандероль" та дронів-імітаторів "Пародія".

Дрони росіяни запускали з районів Курська, Орла, тимчасово окупованої Донеччини та Гвардійського в Криму.

Основною ціллю атаки стала Одеська область.

Повітряний напад ворога відбивали із залученням авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 українська ППО знищила або подавила 110 повітряних цілей:

  • 6 ракет "Калібр";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 1 безпілотник S8000 "Бандероль";
  • 101 ударний дрон Shahed, "Гербера" та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання російських ракет і ударних БпЛА на 20 локаціях. Ще на чотирьох місцях впали уламки збитих цілей.

Повітряна атака триває. У небі досі знаходяться російські безпілотники.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та дотримуйтеся правил безпеки.

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