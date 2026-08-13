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РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов, есть прилеты

08:33 13.08.2026 Чт
2 мин
Воздушное нападение врага продолжается и сейчас
aimg Юлия Капитонова
Фото: Много вражеских БПЛА удалось обезвредить (Getty Images)

Ночью 13 августа российские захватчики атаковали разные регионы Украины 133 дронами разных типов. Большинство из них не достигли своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Враг начал новое воздушное нападение еще в 18:00 12 августа.

В этот раз россияне применили 133 беспилотника, а именно:

  • ударные БпЛА типа Shahed (в том числе реактивные);
  • "Гербера";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Российские БпЛА летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ., ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К отражению вражеской атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание вражеских дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.

Кроме того, защитники предупредили гражданских, что атака РФ продолжается до сих пор - в небе находятся еще несколько беспилотников.

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