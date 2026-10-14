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РФ днем атаковала Украину 145 дронами, около половины реактивные, - Игнат

21:11 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
РФ днем атаковала Украину 145 дронами, около половины реактивные, - Игнат Фото: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат (facebook.com yuriy ignat)
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Страна-агрессор нанесла дроновые удары по Украине днем 14 октября. Противовоздушная оборона уничтожила более 100 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в телемарафоне.

Дроновая атака по Украине

Россия снова била по Украине дронами днем.

"Было с 7:00 утра где-то до 18:00 часов зафиксировано около 145 таких беспилотников и из них было около 70 реактивных, ну то есть чуть меньше половины", - говорит он.

По его словам, по состоянию на 18.00 в воздухе преобладали дроны с двигателями внутреннего сгорания.

"В результате боевой работы уже имели по состоянию на 18:00 более 100 сбитых БПЛА , которые атаковали днем", - отметил Игнат.

Тактика России

Игнат подчеркнул, что несмотря на высокий процент перехвата беспилотников даже небольшое количество дронов, достигающих целей, может наносить значительный ущерб.

По его словам, оккупанты комбинируют разные типы беспилотников и ракет, пытаясь усложнить работу ПВО.

При этом, чтобы изменять возможности и дальность полета реактивных БПЛА, россияне могут изменять:

  • запас горючего,
  • боевую часть,
  • устанавливать дополнительное оборудование.

"Враг уже комбинирует, больше ли горючего залить в тот же реактивный БПЛА, или большую боевую часть поставить. Возможно, какая-то другая полезная нагрузка на него в виде камер, передатчика для сетей и так далее, модемы", - уточнил Игнат.

Тем не менее, украинские специалисты исследуют найденные беспилотники, чтобы установить технические "хитрости" врага.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 14 октября Россия совершила новую массированную комбинированную атаку на разные регионы Украины. В общей сложности враг применил 167 средств воздушного нападения.

Кроме того, в ночь на 13 октября РФ выпустила по Украине ракету и 121 дрон. Часть целей сбили уже до утра.

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