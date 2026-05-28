РФ ударила по Украине "Кинжалом" и сотней дронов: что известно о последствиях

09:12 28.05.2026 Чт
2 мин
Воздушные силы сбили большинство беспилотников, но избежать попаданий не удалось
aimg Елена Чупровская
Фото: 147 дронов и ракета за ночь: где в Украине зафиксировали попадания после атаки РФ (Getty Images)

Ночью Россия атаковала Украину "Кинжалом" и более сотней дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных сил Украины.

Чем атаковали и откуда

В ночь на 28 мая Россия нанесла массированный удар по Украине. Противник применил аэробаллистическую ракету "Кинжал" - ее запустили из воздушного пространства Липецкой области.

Вместе с ракетой враг выпустил 147 ударных беспилотников различных типов:

  • Shahed;
  • "Гербера";
  • "Италмас";
  • дроны других модификаций.

Также были реактивные БпЛА. Беспилотники летели с нескольких направлений - из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Крыма (Гвардейское и Чауда).

Фото: Россия снова применила "Кинжал" - что известно о последствиях ночного удара (t.me/kpszsu)

По предварительным данным на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 138 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание аэробаллистической ракеты "Кинжал" и 9 ударных беспилотников на 7 локациях. На 6 локациях упали обломки сбитых дронов.

Недавно мы писали, что Россия обстреляла Херсон. Снаряды попали в детскую площадку в Корабельном районе. Под удар попала мать с двумя дочерьми трех и шести лет, погиб мужчина.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в письме к президенту США Дональду Трампу раскрыл детали массированной атаки 24 мая. Во время того удара Россия применила два "Орешника", один из которых попал в Киевскую область.

