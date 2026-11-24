Российские войска атаковали Житомирскую область. В Коростене под ударом оказались железнодорожная станция и отделение "Новой почты". В результате атаки погиб человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко и заявление "Укрзализныци".

По данным ОВА, в Коростене российский удар пришелся на отделение "Новой почты" и складские помещения расположенных рядом с коммерческими предприятиями. После атаки там разразился масштабный пожар, который спасателям удалось локализовать.

Кроме того, российский беспилотник атаковал железнодорожную станцию. По информации "Укрзализныци", обломки дрона убили одного человека, еще два человека получили ранения.

На момент удара у вокзала находился электропоезд. Мониторинговый центр "Укрзализныци" заранее предупредил об опасности. После этого бригада электропоезда объявила об угрозе и эвакуации пассажиров.

Железнодорожники также вывели людей из здания вокзала. Сотрудники станции, бригада электропоезда и большинство пассажиров перешли к стационарному укрытию. По информации компании, среди железнодорожников пострадавших нет.

Какие еще последствия атаки на Житомирщину

В Житомире под российскими ударами оказались два предприятия. Поврежден ремонтный цех, административное здание и 36 гражданских автомобилей.

Также взрывной волной повредило кровли и окна двух жилых домов и двух учебных заведений.

В Житомирском районе россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры.

По словам главы ОВА, у шести человек зафиксировали острую реакцию на стресс. Госпитализация им не понадобилась.