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Россия атаковала Запорожье дронами: пострадали мать и 10-летний сын

08:58 11.09.2026 Пт
1 мин
Спасатели показали первые кадры с места событий
aimg Анастасия Никончук
Россия атаковала Запорожье дронами: пострадали мать и 10-летний сын Фото: обстрел Запорожья (ГСЧС)
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Ночью российские войска массированно атаковали Запорожье беспилотниками. В результате удара пострадали 32-летняя женщина и ее 10-летний сын, также были повреждены гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС.

Ночью российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Запорожью. В результате атаки травмы получили 32-летняя женщина и ее 10-летний сын. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Повреждены гражданские объекты

В городе зафиксированы повреждения нескольких объектов. В частности, в девятиэтажном жилом доме повреждена кровля, после чего возник пожар площадью 80 квадратных метров.

Кроме того, в результате попадания загорелся торговый центр. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Еще одно возгорание произошло в офисном помещении, где огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Фото: ГСЧС

Спасатели работали под угрозой новых ударов

Ликвидация последствий атаки осложнялась угрозой повторных обстрелов. Из-за опасности спасателям приходилось приостанавливать работу и уходить в укрытия.

В итоге все пожары удалось ликвидировать. На местах происшествий работали экстренные службы города.

Напоминаем, что ночью 11 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками, после чего в Днепровском районе столицы загорелся девятиэтажный жилой дом.

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