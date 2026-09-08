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''Фактически уничтожен'': владелец крупнейшего ТРЦ Запорожья пообещал его восстановить

15:42 08.09.2026 Вт
2 мин
City Mall потерпел значительные разрушения в результате российского удара 7 сентября
aimg Анастасия Мацепа
''Фактически уничтожен'': владелец крупнейшего ТРЦ Запорожья пообещал его восстановить Фото: City Mall в Запорожье получил значительные разрушения в результате российского удара 7 сентября (facebook.com.pgo gov ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Компания Arricano пообещала отстроить торгово-развлекательный центр City Mall в Запорожье, разрушенный в результате российского удара 7 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Arricano, владельца ТРЦ.

"7 сентября в результате российского удара был фактически уничтожен City Mall в Запорожье. К счастью, обошлось без человеческих жертв", – сообщил девелопер.

В Arricano отметили, что разрушения City Mall стали тяжелым ударом для команды торгового центра, его арендаторов и сотен работавших там людей. В то же время компания подчеркнула, что планирует восстановить объект.

''Мы и дальше будем прилагать все усилия, чтобы восстановить City Mall и обеспечить горожан необходимыми товарами и услугами'', – заявили в компании.

В Arricano также напомнили, что в течение многих лет команда и акционеры компании пытались поддерживать работу торговых центров в прифронтовых городах: ремонтировали поврежденные объекты, восстанавливали их работу и возвращали людей на рабочие места.

В компании также обратили внимание, что удар по City Mall стал уже вторым попаданием по ее объектам за последние три недели. 21 августа в результате атаки беспилотника была разрушена ТРК "Солнечная Галерея" в Кривом Роге.

City Mall является крупнейшим торгово-развлекательным комплексом Запорожья. Его торговая площадь превышает 23,4 тыс. кв. м. Для сравнения, площадь второго по размеру ТРЦ города – ''Авроры'' – составляет около 10 тыс. кв. м.

Напомним, 2 сентября ТРЦ City Mall в Запорожье, которым управляет компания Arricano, временно приостановил работу до конца сентября из-за текущей ситуации безопасности.

В ночь на 7 сентября российские кафиры атаковали беспилотниками ТРЦ City Mall. В результате попадания трех "Шахедов" в здании вспыхнул масштабный пожар.

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