РФ вбила вдвічі більше жителів Маріуполя, ніж фашисти за два роки окупації, - мер

Російські війська за два місяці вбили вдвічі більше жителів Маріуполя, ніж гітлерівці за два роки окупації під час Другої світової війни. Кількість загиблих оцінюється в понад 20 000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

"За два роки фашисти вбили в Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці - понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч осіб - насильно вивезені. Це один з найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії", - заявив мер Вадим Бойченко.

За його словами, армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує Маріуполь і його жителів.