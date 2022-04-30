РФ вбила вдвічі більше жителів Маріуполя, ніж фашисти за два роки окупації, - мер

Російські війська за два місяці вбили вдвічі більше жителів Маріуполя, ніж гітлерівці за два роки окупації під час Другої світової війни. Кількість загиблих оцінюється в понад 20 000.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.
"За два роки фашисти вбили в Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці - понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч осіб - насильно вивезені. Це один з найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії", - заявив мер Вадим Бойченко.
За його словами, армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує Маріуполь і його жителів.
Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що для оточених російськими військами жителів Маріуполя і поранених українських військових рахунок йде на години, тому їх потрібно якомога швидше евакуювати.
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