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РФ вбила вдвічі більше жителів Маріуполя, ніж фашисти за два роки окупації, - мер

Фото: мер Маріуполя Вадим Бойченко (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська за два місяці вбили вдвічі більше жителів Маріуполя, ніж гітлерівці за два роки окупації під час Другої світової війни. Кількість загиблих оцінюється в понад 20 000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

"За два роки фашисти вбили в Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці - понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч осіб - насильно вивезені. Це один з найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії", - заявив мер Вадим Бойченко.

За його словами, армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує Маріуполь і його жителів.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що для оточених російськими військами жителів Маріуполя і поранених українських військових рахунок йде на години, тому їх потрібно якомога швидше евакуювати.

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МаріупольВійна Росії проти України