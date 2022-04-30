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Рахунок йде на години. Денісова закликала врятувати мешканців Маріуполя

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Маріуполь, Субота 30 квітня 2022 15:21
Рахунок йде на години. Денісова закликала врятувати мешканців Маріуполя Фото: уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Для оточених російськими військами мирних жителів Маріуполя та поранених українських військових рахунок уже йде на години. Попри всі обіцянки, Росія не дає евакуюватися людям із "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Маріупольцям необхідна термінова евакуація! Рахунок йде вже не на дні, а на години. Вчора по заводу продовжувались авіаудари. Працювали танки, відбувалися піхотні штурми. Агресор в прямому сенсі спалює Маріуполь. Не залишилося жодної уцілілої будівлі, - пише вона. - Після масованого бомбардування кількість військових поранених, які були в шпиталі, зросла до 600 осіб. Зʼявилися нові поранені, контужені та загиблі, серед яких і медики".

За її словами, зараз критично не вистачає їжі і води, ліків не залишилося зовсім.

"В укриттях перебуває багато жінок, дітей, літніх людей. Точна їх кількість невідома. Не можливо порахувати кількість бомбосховищ, які ще не зруйнували, і скільки там людей. Режиму тиші нема понад 60 днів", - нагадала Денісова.

Вона в котрий раз нагадала, що РФ грубо порушує права цивільного населення і поранених військових на життя та медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями.

Правозахисниця звернулася до президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера та до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну.

Як повідомлялось, раніше Подоляк заявив, що світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі від російських бомбардувань. Але Росія відкидає всі пропозиції.

Також Папа Римський тричі звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням організувати гуманітарний коридор мирних жителів, які ховаються у катакомбах заводу "Азовсталь". І щоразу отримував відмову.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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