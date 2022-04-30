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РФ убила вдвое больше жителей Мариуполя, чем фашисты за два года оккупации, - мэр

Фото: мэр Мариуполя Вадим Бойченко (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска за два месяца убили вдвое больше жителей Мариуполя, чем гитлеровцы за два года оккупации во время Второй мировой войны. Число погибших оценивается в порядка 20 000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

"За два года фашисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения. А российские оккупанты за два месяца - более 20 тысяч мариупольцев. Более 40 тысяч человек - насильно вывезены. Это один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории", - заявил мэр Вадим Бойченко.

По его словам, армия России целенаправленно и безжалостно уничтожает Мариуполь и его жителей.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что для окруженных российскими войсками жителей Мариуполя и раненых украинских военных счет идет на часы, поэтому их нужно как можно скорее эвакуировать.

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