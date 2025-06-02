РФ тянет время и имитирует дипломатию: Умеров доложил Зеленскому о встрече в Стамбуле

По словам Умерова, он уже рассказал Зеленскому первые детали встречи, а по возвращении в Киев передаст президенту предложения россиян. Он отметил, что РФ передала свои предложения во время переговоров. В ответ Украина повторила собственные позиции.

"Одна из ключевых - безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Это наш принцип и позиция партнеров в течение многих месяцев. Россия отвергает даже саму идею прекратить убийства", - заявил министр.

Он считает, что именно поэтому мир должен давить на Россию.

"Наши документы были переданы заранее. Зато "меморандум" от РФ появился только сегодня - уже во время встречи. Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны", - считает Умеров.

По его мнению, сейчас ситуация выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий.

О чем договорились

Умеров отметил, что пока единственный прогресс, которого удалось достичь - это новая договоренность по обмену пленными.

Есть договоренности:

обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных - "всех на всех";

обмен всех солдат в возрасте 18-25 лет - "всех на всех";

возвращение тел павших - 6000 на 6000.

"Передали также полностью верифицированный список похищенных украинских детей. Возвращение хотя бы части - станет гуманитарным актом, если Россия действительно хочет двигаться к миру", - заявил он.

Украина также предложила провести встречу на уровне лидеров до конца июня.

"Потому что решения могут принимать только те, кто действительно принимает решения. Если же и это - попытка затянуть время, то ответ должен быть один: более жесткие международные санкции. Украина остается на позициях силы, принципиальности и здравого смысла", - подчеркнул Умеров.