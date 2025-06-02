РФ тянет время и имитирует дипломатию: Умеров доложил Зеленскому о встрече в Стамбуле

Министр обороны Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о результатах второго раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
По словам Умерова, он уже рассказал Зеленскому первые детали встречи, а по возвращении в Киев передаст президенту предложения россиян. Он отметил, что РФ передала свои предложения во время переговоров. В ответ Украина повторила собственные позиции.
"Одна из ключевых - безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Это наш принцип и позиция партнеров в течение многих месяцев. Россия отвергает даже саму идею прекратить убийства", - заявил министр.
Он считает, что именно поэтому мир должен давить на Россию.
"Наши документы были переданы заранее. Зато "меморандум" от РФ появился только сегодня - уже во время встречи. Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны", - считает Умеров.
По его мнению, сейчас ситуация выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий.
Умеров отметил, что пока единственный прогресс, которого удалось достичь - это новая договоренность по обмену пленными.
Есть договоренности:
"Передали также полностью верифицированный список похищенных украинских детей. Возвращение хотя бы части - станет гуманитарным актом, если Россия действительно хочет двигаться к миру", - заявил он.
Украина также предложила провести встречу на уровне лидеров до конца июня.
"Потому что решения могут принимать только те, кто действительно принимает решения. Если же и это - попытка затянуть время, то ответ должен быть один: более жесткие международные санкции. Украина остается на позициях силы, принципиальности и здравого смысла", - подчеркнул Умеров.
Напомним, Украина и Россия сегодня, 2 июня, провели второй раунд переговоров в Стамбуле.
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