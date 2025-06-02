РФ тягне час і імітує дипломатію: Умєров доповів Зеленському про зустріч у Стамбулі

За словами Умєрова, він вже розповів Зеленському перші деталі зустрічі, а після повернення до Києва передасть президенту пропозиції росіян. Він зауважив, що РФ передала свої пропозиції під час перемовин. У відповідь Україна повторила власні позиції.

"Одна з ключових - безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Це наш принцип і позиція партнерів протягом багатьох місяців. Росія відкидає навіть саму ідею припинити вбивства", - заявив міністр.

Він вважає, що саме через це світ повинен тиснути на Росію.

"Наші документи були передані заздалегідь. Натомість "меморандум" від РФ з’явився лише сьогодні - вже під час зустрічі. Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни", - вважає Умєров.

На його думку, наразі ситуація виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій.

Про що домовились

Умєров зазначив, що наразі єдиний прогрес, якого вдалось досягти - це нова домовленість щодо обміну полоненими.

Маємо домовленості:

обмін усіх тяжкопоранених і тяжкохворих - "всіх на всіх";

обмін усіх солдатів віком 18-25 років - "всіх на всіх";

повернення тіл полеглих - 6000 на 6000.

"Передали також повністю верифікований список викрадених українських дітей. Повернення хоча б частини - стане гуманітарним актом, якщо Росія справді хоче рухатись до миру", - заявив він.

Україна також запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня.

"Бо рішення можуть ухвалювати лише ті, хто дійсно ухвалює рішення. Якщо ж і це - спроба затягнути час, то відповідь має бути одна: жорсткіші міжнародні санкції. Україна залишається на позиціях сили, принциповості й здорового глузду", - підкреслив Умєров.