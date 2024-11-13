РФ этой ночью нанесла удары по Запорожью, в ОВА раскрыли последствия

Чиновник отметил, что обстрел города Запорожья со стороны российской армии произошел после часу ночи.

"Повреждены объекты инфраструктуры", - проинформировал руководитель ОВА о последствиях вражеской атаки.

Обошлось без жертв и травмированных, рассказал чиновник.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он в своем Telegram.

Обстрелы Запорожья

Ранее этой ночью в Воздушных силах ВСУ информировали о движении управляемых авиабомб (КАБ) врага в Запорожьской области прозвучали взрывы, но не предоставил подробностей.

Между тем местные СМИ писали, что взрывы были слышны в районе города Запорожья.

Добавим, что в Запорожской области в эту ночь также фиксировали вражеские ударные беспилотники.

Также ранее сообщалось, что в ночь на 11 ноября российские оккупанты нанесли несколько авиаударов по Запорожью. В результате обстрелов погиб один человек, 20 человек были ранены (среди травмированных – пятеро детей).