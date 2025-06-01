РФ держит два ракетоносителя в Черном море: какой залп "Калибров"

В Черном море утром 1 июня были зафиксированы два российских корабля, которые являются носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-Морских Сил ВСУ.
По данным военных, по состоянию на 06:00 воскресенья в Черном море находится 2 вражеских корабля, они являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 12 ракет.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. А в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Также за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
Вчера вечером российская армия запустила по территории Украины группы ударных беспилотников. Уже около 02:00 воскресенья, 1 июня, враг прибегнул к баллистическому обстрелу. О взрывах, в частности, сообщалось в Киеве.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице - тогда город находился под атакой беспилотников.
Кроме этого россияне массированно атаковали дронами Запорожье. Там была повреждена частная застройка и объекты критической инфраструктуры. Также известно об одном раненом. Подробно об этом - в материале РБК-Украина.
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