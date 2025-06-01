РФ держит два ракетоносителя в Черном море: какой залп "Калибров"

По данным военных, по состоянию на 06:00 воскресенья в Черном море находится 2 вражеских корабля, они являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 12 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. А в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Также за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили: