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РФ держит два ракетоносителя в Черном море: какой залп "Калибров"

Иллюстративное фото: РФ держит два ракетоносителя в Черном море (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Черном море утром 1 июня были зафиксированы два российских корабля, которые являются носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-Морских Сил ВСУ.

По данным военных, по состоянию на 06:00 воскресенья в Черном море находится 2 вражеских корабля, они являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 12 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. А в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Также за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 8 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

Ночная атака на Украину

Вчера вечером российская армия запустила по территории Украины группы ударных беспилотников. Уже около 02:00 воскресенья, 1 июня, враг прибегнул к баллистическому обстрелу. О взрывах, в частности, сообщалось в Киеве.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице - тогда город находился под атакой беспилотников.

Кроме этого россияне массированно атаковали дронами Запорожье. Там была повреждена частная застройка и объекты критической инфраструктуры. Также известно об одном раненом. Подробно об этом - в материале РБК-Украина.

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