Плетенчук рассказал, сколько российских кораблей удалось уничтожить ВСУ

Украинские военные уничтожили уже 28 российских кораблей. В этом списке - и подлодка "Ростов-на-Дону".

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Общая цифра равна 28, с учетом уничтоженной подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая была поражена в сухом доке", - рассказал он.

Но, по словам спикера, важен фактор не только количественный, но и качественный.

"Среди уничтоженных кораблей - три носителя крылатых ракет, подводная лодка и два новых корабля, новейших - "Аскольд" и "Циклон", это и фактически представители всех классов, начиная от флагмана, который был ракетным крейсером, и заканчивая ракетными катерами,которые предназначены для переброски небольшого количества десанта и патрулирования, такие как: "Раптор", "Серна", "Тунец", - перечислил Плетенчук.