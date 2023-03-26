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Россия вывела в Черное море десяток кораблей, среди них два ракетоносителя

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Украина, Воскресенье 26 марта 2023 10:11
Россия вывела в Черное море десяток кораблей, среди них два ракетоносителя Фото: РФ вывела в Черное море два ракетоносителя (mill.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня, 26 марта, вывела в Черное море десяток кораблей. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 10 кораблей. Среди них два носителя ракет, общий залп составляет 8 "Калибров".

В Средиземном море РФ продолжает держать 8 кораблей, из них 3 ракетоносителя, общий залп - 20 ракет. В Азовском море зафиксировали два вражеских корабля.

Напомним, ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупреждала об угрозе точечных ракетных ударов.

Также жителей Одессы и области предупредили о минной опасности из-за шторма в Черном море.

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