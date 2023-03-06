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Россия "поставила на паузу" массированные удары, но вероятность атак высокая, - ОК "Юг"

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Черное море, Понедельник 06 марта 2023 12:47
Россия "поставила на паузу" массированные удары, но вероятность атак высокая, - ОК "Юг" Фото: вероятность ракетных ударов по Украине максимально высокая (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска "поставили на паузу" массированные ракетные атаки по Украине. Но вероятность ударов все же остается высокой из-за наличия ракетоносителей врага на боевом дежурстве в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Сколько "Калибров" держат россияне наготове

По данным командования, корабельная группировка врага в Черном море держится на ракетобезопасном для себя расстоянии от контролируемого Украиной берега.

"Среди 15 кораблей, остаются три ракетоносителя, 2 из которых подводные. Общее количество "Калибров" - до 16", - говорится в сообщении.

При этом враг продолжает воздушную разведку и поиски новой тактики повышения результативности применения ракетных ударов.

Угроза ударов высока

"Поставив на паузу" массированные ракетные атаки, время от времени задействует авиацию и ракеты воздушного базирования, группы дронов-камикадзе, а также наземное вооружение типа береговых или оперативно-тактических ракетных комплексов или ЗРК С-300 по прифронтовым территориям в зонах достижения", - обращают внимание военные.

Итак, как отметили в ОК "Юг", готовность ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность атак максимально высока.

Напомним, перед этим украинские военные предупреждали, что Россия продолжает готовиться к возможным ракетным атакам и может нанести точечные удары по Украине.

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