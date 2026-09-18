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РФ три недели подряд теряет в Украине более 10 тысяч солдат, - разведка Эстонии

15:53 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
РФ три недели подряд теряет в Украине более 10 тысяч солдат, - разведка Эстонии Фото: Руководитель Разведцентра Эстонских сил обороны полковник Антс Кивиселг (Getty Images)
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Страна-агрессор третью неделю подряд теряет более 10000 военнослужащих убитыми и ранеными на войне против Украины. Это уже стало тенденцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Разведывательного центра Эстонских сил обороны полковника Антса Кивиселга на брифинге, передает ERR.

Россия теряет по 10 тысяч солдат еженедельно

Кивиселг озвучил актуальные потери армии РФ в войне против Украины.

"Третью неделю подряд Россия теряет более 10000 военнослужащих, включая раненых и убитых. Среднесуточные потери на этой неделе составляют около 1600 военнослужащих, а это значит, что в течение недели было потеряно чуть более 11000", - сказал он.

Так что, отметил он, РФ теряет на поле боя больше войск, чем может набрать.

Удары по НПЗ

Также Кивиселг сослался на отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно ему, состояние российских НПЗ ухудшилось в результате украинских дальнобойных ударов. А западные санкции препятствуют усилиям по возобновлению после авиаударов.

МЭА оценивает, что мощности России по переработке нефти будут оставаться на 30% ниже довоенного уровня в течение следующих 18 месяцев, говорит он

Ранее РБК-Украина писало, что в начале июля потери российских войск на фронте заметно увеличились. Враг потерял более 1400 военных в течение недели.

Также сообщалось, что эстонская разведка посчитала ущерб от дальнобойных ударов Сил обороны Украины по составам Wildberries. Они могут достигать 2 миллиардов долларов.

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