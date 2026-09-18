РФ три тижні поспіль втрачає в Україні понад 10 тисяч солдатів, - розвідка Естонії

Країна-агресорка третій тиждень поспіль втрачає понад 10000 військовослужбовців вбитими і пораненими на війні проти України. Це вже стало тенденцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Розвідувального центру Естонських сил оборони полковника Антса Ківіселга на брифінгу, передає ERR.

Росія втрачає по 10 тисяч солдатів щотижня

Ківіселг озвучив актуальні втрати армії РФ у війні проти України.

"Третій тиждень поспіль Росія втрачає понад 10000 військовослужбовців, включаючи поранених і вбитих. Середньодобові втрати цього тижня становлять близько 1600 військовослужбовців, а це означає, що протягом тижня було втрачено трохи більше 11000", – сказав він.

Тож, зазначив він, РФ втрачає на полі бою більше військ, ніж може набрати.

Удари по НПЗ

Також Ківіселг послався на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Згідно з ним, стан російських НПЗ погіршився внаслідок українських далекобійних ударів. А західні санкції перешкоджають зусиллям з відновлення після авіаударів.

МЕА оцінює, що потужності Росії з переробки нафти залишатимуться на 30% нижчими за довоєнний рівень протягом наступних 18 місяців, каже він

Раніше РБК-Україна писало, що на початку липня втрати російських військ на фронті помітно збільшилися. Ворог втратив понад 1400 військових протягом тижня.