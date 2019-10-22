РФ вимагає від України визнати анексію Криму для вирішення морського спору

Визнання російського суверенітету над Кримом з боку України може стати основою для вирішення спору про морські кордони. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, передає прес-служба МЗС РФ.

За його словами, переговори між країнами щодо встановлення морського кордону, розмежування Азово-Керченсьої та Чорноморської акваторії можливі за умови відсутності невирішеного спору, який стосується суверенітету або інших прав на материкову або острівну територію.

"Якщо посилання на дану процедуру означає готовність української влади визнати суверенітет Росії над Кримським півостровом, це, звичайно, могло б стати хорошою основою для врегулювання питання про морське розмежування між нашими країнами", - зазначив Руденко.

Він також підкреслив, що статус і режим Азовського моря визначено Договором про співпрацю, згідно з яким море і Керченська протока є внутрішніми водами обох країн.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав анексію Криму і війну на Донбасі шоковою терапією для України.

Під час прес-марафону він заявив, що на нормандській зустрічі буде піднімати питання Криму.