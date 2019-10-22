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Трьох кримчан затримали дорогою з судового засідання

Новини » Надзвичайні події    22.10.2019 - 09:24
Трьох кримчан затримали дорогою з судового засідання
Іллюстративне фото (facebook.com/crimeansolidarity)

У затриманих вилучили документи, що засвідчують особу

Сьогодні, 22 жовтня, близько 3 годин ранку на автомобільній дорозі з Ростова-на-Дону до анексованого Криму, в районі Керченського мосту, російська поліція зупинила автомобіль, на якому поверталися після участі в судовому процесі слухачі жителі півострова, а потім їх затримали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Крім того, у затриманих вилучили документи, що засвідчують особу. Кримчан досі не випустили.

"Троє пасажирів мікроавтобуса: Османов Ансар Ісмаїлович 1975 р.н, Керімов Алі Наїмович 1960 р.н., Сулейманов Амет Рефатович 1984 р.н. були затримані і досі перебувають у відділі МВС. Спочатку у них вимагали заповнити анкети на відпрацювання злочинів, потім примусово провести дактилоскопічну експертизу, на що співробітники поліції отримали відмову", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ повідомляла, що співробітники Федеральної служби безпеки Росії в анексованому Криму цілеспрямовано переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією.

Зокрема, нещодавно на адмікордоні з Кримом ФСБ затримала кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Його затримали при виїзді з окупованого Криму.

ФСБ переслідує проукраїнськи налаштованих жителів анексованого Криму, - контррозвідка Рябошапка призначив Мамедова своїм заступником
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