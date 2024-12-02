РФ и Иран несут основную ответственность за обострение ситуации в Сирии, - МИД Украины

"Сирийское государство переживает новый опасный этап войны, который может привести к непредсказуемым последствиям для регионального мира и безопасности. Более тринадцати лет войны в Сирии принесли народу этой страны невероятную боль и страдания. Более полумиллиона сирийцев погибли, миллионы граждан Сирии стали беженцами и вынужденными переселенцами" , - говорится в заявлении МИД.

В министерстве подчеркнули, что страдания и неурядицы сирийцев стали результатом правления преступного режима Башара Асада, который на протяжении десятилетий не только проводил безжалостную политику подавления собственного народа, но и превратил территорию Сирии в полигон для других преступных режимов - российского и иранского, а также их прокси-сил, в том числе группировки "Хезболла".

В ведомстве напомнили, что в 2016 году Асад признал российскую аннексию Крыма, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году помогал России, отправляя наемников для войны против Украины.

"Углубленное военно-техническое сотрудничество России и Ирана уже сегодня дестабилизирует ситуацию безопасности как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за деградацию ситуации в Сирии. Ужасные преступления, совершенные режимами Асада, Путина и иранских аятол против сирийцев поставили под угрозу выживание Сирии как единого независимого государства", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что российские и иранские власти продолжают прилагать усилия, чтобы сохранить контроль над сирийским режимом.