РФ и Иран несут основную ответственность за обострение ситуации в Сирии, - МИД Украины

Страдания сирийцев стали следствием правления режима Башара Асада, который превратил страну в полигон для действий других преступных режимов - российского и иранского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"Сирийское государство переживает новый опасный этап войны, который может привести к непредсказуемым последствиям для регионального мира и безопасности. Более тринадцати лет войны в Сирии принесли народу этой страны невероятную боль и страдания. Более полумиллиона сирийцев погибли, миллионы граждан Сирии стали беженцами и вынужденными переселенцами" , - говорится в заявлении МИД.
В министерстве подчеркнули, что страдания и неурядицы сирийцев стали результатом правления преступного режима Башара Асада, который на протяжении десятилетий не только проводил безжалостную политику подавления собственного народа, но и превратил территорию Сирии в полигон для других преступных режимов - российского и иранского, а также их прокси-сил, в том числе группировки "Хезболла".
В ведомстве напомнили, что в 2016 году Асад признал российскую аннексию Крыма, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году помогал России, отправляя наемников для войны против Украины.
"Углубленное военно-техническое сотрудничество России и Ирана уже сегодня дестабилизирует ситуацию безопасности как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за деградацию ситуации в Сирии. Ужасные преступления, совершенные режимами Асада, Путина и иранских аятол против сирийцев поставили под угрозу выживание Сирии как единого независимого государства", - подчеркнули в МИД.
В ведомстве добавили, что российские и иранские власти продолжают прилагать усилия, чтобы сохранить контроль над сирийским режимом.
На прошлой неделе в Сирии повстанцы во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам" пошли в наступление на второй по размеру город Алеппо. Режим Башара Асада пытался остановить наступление оппозиции при поддержке российских сил.
Вчера стало известно, что сирийские повстанцы уже полностью захватили Алеппо.
По данным Reuters, Кремль пообещал Асаду дополнительную военную поддержку, и она вроде бы может быть отправлена в Сирию в течение следующих 72 часов.
Также в ГУР рассказали, что войска РФ во время боев в Сирии понесут потери.
Также сообщалось, что сирийский диктатор Асад прервал "молчание" по поводу ситуации в стране на фоне наступления повстанцев. По его словам, Дамаск возлагается на помощь союзников в попытке отразить наступление антиправительственных сил.
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