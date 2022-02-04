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Міноборони вважає обстріл Києва малоймовірним: "Ніхто не піде на апокаліптичний спосіб"

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 19:23
Міноборони вважає обстріл Києва малоймовірним: "Ніхто не піде на апокаліптичний спосіб" Фото: заступник Міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр вважає бомбардування Києва та інших українських міст у разі вторгнення Росії малоймовірними. За її словами, ніхто не піде на апокаліптичний спосіб знищення європейської столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Анни Маляр в ефірі телеканалу "24 канал".

Представник Міноборони зазначила, що в разі бойових дій жодне українське місто не застраховане від обстрілів і бомбардувань. Однак, за її словами, захоплення території іншої країни зі знищенням інфраструктури не має сенсу.

"Сьогодні дешевше і простіше захоплювати територію і впливати на політику інших країн гібридними методами", - додала Маляр.

Вона нагадала, що Київ та інші українські міста-мільйонники - це не тільки дорослі, а й діти. Тільки в столиці України проживає близько мільйона дітей.

"Ніхто не піде на те, щоб апокаліптичним способом знищити європейську столицю", - підкреслила заступник міністра.

Нагадаємо, 3 лютого розвідка США повідомила про плани Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, в якості якого мало використовуватися фейкове відео з нападом на російську територію або російськомовне населення на Донбасі.

Зазначимо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав ці звинувачення "маячнею".

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