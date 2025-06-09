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РФ в Стамбуле выдвинула ультиматумы, непригодные для дипломатии, - Сибига

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Ультимативные условия России для прекращения огня и мира не могут серьезно обсуждаться в Украине. Такие требования непригодны для дипломатии.

Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на брифинге с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом.

Сибига подчеркнул, что в мире и, особенно, "нескольких столицах" должны четко понимать, что Украина не проиграет в войне, а Россия не победит. 

Министр обратил внимание, что Украина хочет мира больше всех, и только Россия блокирует мирный процесс. В частности, Москва так и не ответила на конструктивные предложения Украины о прекращении огня, которые были переданы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле. 

"Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии. Это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и всех, кто помогает ей вести эту войну", - добавил он. 

Переговоры в Стамбуле

Напомним, 2 июня украинская и российская делегации провели переговоры в Стамбуле.

В частности, РФ передала Украине свой "меморандум", где были указаны ее условия для прекращения огня и мира.

Как выяснилось позже, Москва, чтобы Украина фактически добровольно отдала ей Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

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МИД УкраиныРоссийская ФедерацияСтамбулАндрей СибигаМирные переговорыВойна в Украине