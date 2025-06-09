РФ в Стамбуле выдвинула ультиматумы, непригодные для дипломатии, - Сибига

Ультимативные условия России для прекращения огня и мира не могут серьезно обсуждаться в Украине. Такие требования непригодны для дипломатии.
Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на брифинге с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом.
Сибига подчеркнул, что в мире и, особенно, "нескольких столицах" должны четко понимать, что Украина не проиграет в войне, а Россия не победит.
Министр обратил внимание, что Украина хочет мира больше всех, и только Россия блокирует мирный процесс. В частности, Москва так и не ответила на конструктивные предложения Украины о прекращении огня, которые были переданы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле.
"Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии. Это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и всех, кто помогает ей вести эту войну", - добавил он.
Напомним, 2 июня украинская и российская делегации провели переговоры в Стамбуле.
В частности, РФ передала Украине свой "меморандум", где были указаны ее условия для прекращения огня и мира.
Как выяснилось позже, Москва, чтобы Украина фактически добровольно отдала ей Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.
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