РФ у Стамбулі висунула ультиматуми, непридатні для дипломатії, - Сибіга

Сибіга наголосив, що у світі і, особливо, "кількох столицях" мають чітко розуміти, що Україна не програє у війні, а Росія не переможе.

Міністр звернув увагу, що Україна хоче миру більше за всіх, і тільки Росія блокує мирний процес. Зокрема, Москва так і не відповіла на конструктивні пропозиції України про припинення вогню, які були передані перед другим раундом переговорів у Стамбулі.

"Вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, непридатних для дипломатії. Це ще раз демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію і всіх, хто допомагає їй вести цю війну", - додав він.