UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

РФ у Стамбулі висунула ультиматуми, непридатні для дипломатії, - Сибіга

Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ультимативні умови Росії для припинення вогню і миру не можуть серйозно обговорюватися в Україні. Такі вимоги непридатні для дипломатії.

Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на брифінгу з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом.

Сибіга наголосив, що у світі і, особливо, "кількох столицях" мають чітко розуміти, що Україна не програє у війні, а Росія не переможе.

Міністр звернув увагу, що Україна хоче миру більше за всіх, і тільки Росія блокує мирний процес. Зокрема, Москва так і не відповіла на конструктивні пропозиції України про припинення вогню, які були передані перед другим раундом переговорів у Стамбулі.

"Вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, непридатних для дипломатії. Це ще раз демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію і всіх, хто допомагає їй вести цю війну", - додав він.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, 2 червня українська та російська делегації провели переговори в Стамбулі.

Зокрема, РФ передала Україні свій "меморандум", де були вказані її умови для припинення вогню і миру.

Як з'ясувалося пізніше, Москва хотіла, щоб Україна фактично добровільно віддала їй Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниРосійська ФедераціяСтамбулАндрій СибігаМирні переговориВійна в Україні