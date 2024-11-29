РФ попытается существенно усилить интенсивность боев перед инаугурацией Трампа, - командир РУБпАК "Фаворит"

"Мы фиксируем значительное увеличение количества атак и попыток врага прорвать нашу оборону. Противник концентрирует силы и средства. Скорее всего, к инаугурации президента США нас ожидают самые жесткие бои за всю войну. Россия будет пытаться оккупировать как можно больше наших территорий, чтобы усилить свою переговорную позицию на возможных переговорах" , запланированных Дональдом Трампом", - отметил Денис Перч.

В то же время командир подчеркнул, что потери врага значительно выросли, но это сопровождается пропорциональным увеличением расходов украинской армии на боеприпасы и ресурсы.

"Я уверен, что США под руководством Трампа не видят иного результата, кроме нашей победы. Наша позиция по миру из-за капитуляции неизменна. Мы готовы держать оборону до победы. Экономический кризис в России, потери среди их населения и жесткая позиция международного сообщества должны принести результаты в ближайшее время", - добавил Перч.

Он также обратил внимание на острую потребность в дополнительных ресурсах, ведь напряжение на линии фронта постоянно растет.

"Нам не хватает человеческого ресурса. Жаль, что на третьем году войны у многих гражданских до сих пор нет мотивации защищать свой дом. В то же время в армии достаточно мотивированных идейных коллективов, которые держат самые тяжелые участки фронта", - подытожил командир.

Потери РФ в Украине

За сутки, 28 ноября, украинские военные ликвидировали 2030 оккупантов. В последнее время это рекорд по количеству убитых россиян.

За неделю, с 17 по 24 ноября, ВСУ уничтожили почти 10 тысяч оккупантов. Также удалось "отминусовать" более 200 артсистем.

А с 10 по 17 ноября, ВСУ уничтожили 11 990 солдат РФ. Также удалось "приземлить" 355 дронов.