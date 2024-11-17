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Украинские военные ликвидировали почти 12 тысяч россиян за неделю

Украина, Воскресенье 17 ноября 2024 14:33
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Украинские военные ликвидировали почти 12 тысяч россиян за неделю Фото: названы потери РФ в Украине за неделю с 10 по 17 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 10 по 17 ноября, ВСУ уничтожили 11 990 оккупантов. Также удалось "приземлить" 355 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю с 10 по 17 ноября потери противника составили около 11990 человек личного состава и 1731 единица вооружения и военной техники", - рассказал он.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

  • 101 танк;
  • 295 боевых бронированных машин;
  • 276 артиллерийских систем;
  • 7 РСЗО;
  • 3 установки ПВО;
  • 638 единиц автотехники;
  • 49 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили 7 вражеских ракет и 355 БПЛА.

Ситуация на фронте

На вечер 16 ноября на фронте произошло 132 боевых столкновений. Российские оккупанты сосредоточивают свои основные наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях, и ситуация там до сих пор напряженная.

Как уже утром 17 ноября констатировали в отчете Института изучения войны, российские оккупанты продвинулись вблизи Сватово, Кременной, Часового Яра, Торецка, Покровска и Курахово. Эксперты не фиксируют подтверждения якобы подготовки захватчиков к наступлению в Запорожской области.

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