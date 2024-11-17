Украинские военные ликвидировали почти 12 тысяч россиян за неделю

Фото: названы потери РФ в Украине за неделю с 10 по 17 ноября (Getty Images)

За неделю, с 10 по 17 ноября, ВСУ уничтожили 11 990 оккупантов. Также удалось "приземлить" 355 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю с 10 по 17 ноября потери противника составили около 11990 человек личного состава и 1731 единица вооружения и военной техники", - рассказал он. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить: 101 танк;

295 боевых бронированных машин;

276 артиллерийских систем;

7 РСЗО;

3 установки ПВО;

638 единиц автотехники;

49 единиц спецтехники. Кроме этого, украинские военные уничтожили 7 вражеских ракет и 355 БПЛА.