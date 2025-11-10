RU

РФ замедляет темп наступления в Покровске и блокирует логистику ВСУ в Мирнограде, - ISW

Иллюстративное фото: россияне уменьшили активность в Покровске (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Темпы наступления российских войск в Покровске и вокруг города временно замедлились, однако враг продолжает пытаться заблокировать логистические маршруты ВСУ в районе Мирнограда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 9 ноября не зафиксировано новых наступательных действий российских войск в Покровском направлении.

Это согласуется с сообщениями о том, что оккупанты замедлили темпы наземных атак, сосредоточившись на расширении логистики и переброске подкреплений в южную часть города.

По данным источника в военной разведке, российские силы находятся в большинстве районов Покровска, но не имеют возможности окружить город. Сейчас враг проводит операции проникновения с юга.

Контроль над украинскими путями снабжения

Также сообщается, что Россия перебрасывает минометные расчеты и операторов беспилотников, чтобы усилить контроль над украинскими путями снабжения.

Украинский военнослужащий, который действует на этом направлении, сообщил, что погодные условия затрудняют работу украинских дронов как в разведке, так и в нанесении ударов по российским группам.

В то же время он отметил, что Вооруженные силы Украины удерживают позиции по всему городу, тогда как российские войска контролируют лишь отдельные районы Покровска.

Некоторые российские "военкоры" признали, что боевые действия в городе не имеют высокой интенсивности, отметив, что "Покровск не охвачен пламенем", а пулеметные столкновения случаются редко.

"ISW продолжает оценивать, что в ближайшие дни российские войска, вероятно, увеличат темпы наземной активности в Покровске, расширяя логистику и перебрасывая в город личный состав", - отмечается в анализе.

 

Бои за Покровск

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится как можно быстрее захватить Покровск, чтобы создать впечатление, что способна установить полный контроль над Донбассом.

Ранее Генеральный штаб ВСУ опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".

Украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной. Российские подразделения уже проникли в город, но украинские войска активно ведут бои, выбивая оккупантов. Координация действий между различными подразделениями остается ключевой задачей.

