РФ замедляет темп наступления в Покровске и блокирует логистику ВСУ в Мирнограде, - ISW

Темпы наступления российских войск в Покровске и вокруг города временно замедлились, однако враг продолжает пытаться заблокировать логистические маршруты ВСУ в районе Мирнограда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что 9 ноября не зафиксировано новых наступательных действий российских войск в Покровском направлении.
Это согласуется с сообщениями о том, что оккупанты замедлили темпы наземных атак, сосредоточившись на расширении логистики и переброске подкреплений в южную часть города.
По данным источника в военной разведке, российские силы находятся в большинстве районов Покровска, но не имеют возможности окружить город. Сейчас враг проводит операции проникновения с юга.
Также сообщается, что Россия перебрасывает минометные расчеты и операторов беспилотников, чтобы усилить контроль над украинскими путями снабжения.
Украинский военнослужащий, который действует на этом направлении, сообщил, что погодные условия затрудняют работу украинских дронов как в разведке, так и в нанесении ударов по российским группам.
В то же время он отметил, что Вооруженные силы Украины удерживают позиции по всему городу, тогда как российские войска контролируют лишь отдельные районы Покровска.
Некоторые российские "военкоры" признали, что боевые действия в городе не имеют высокой интенсивности, отметив, что "Покровск не охвачен пламенем", а пулеметные столкновения случаются редко.
"ISW продолжает оценивать, что в ближайшие дни российские войска, вероятно, увеличат темпы наземной активности в Покровске, расширяя логистику и перебрасывая в город личный состав", - отмечается в анализе.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится как можно быстрее захватить Покровск, чтобы создать впечатление, что способна установить полный контроль над Донбассом.
Ранее Генеральный штаб ВСУ опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".
Украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной. Российские подразделения уже проникли в город, но украинские войска активно ведут бои, выбивая оккупантов. Координация действий между различными подразделениями остается ключевой задачей.