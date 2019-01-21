У РФ не повідомляють, куди етапували засудженого в Криму Панова

Фото: Євген Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Родичі Панова вже третій місяць не знають, у якій колонії його утримують

Родичі засудженого в Криму у "справі українських диверсантів" Євгена Панова третій місяць не отримують інформації про його місцезнаходження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Правозахисники відзначають, що Панова на початку грудня 2018 року етапували в одну з колоній Омської області Росії, але досі не відомо, в якій конкретно колонії його утримують.

Мати українця Віра Котелянець повідомила, що в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії підтвердили, що Євген Панов 6 грудня 2018 року був етапований в колонію Омської області. Крім того, відповідний лист отримало Міністерство закордонних справ України 14 січня.

"У документі сказано, що по прибуттю Панова в колонію адміністрацією буде направлено відповідне повідомлення в посольство України в Росії. На сьогоднішній день таке повідомлення ще не надійшло. Рідні українця вже третій місяць не знають, де конкретно знаходиться Євген, що з ним, як він себе почуває. В Омській області кілька виправних колоній, тому, в який саме буде міститися українець, поки невідомо", - зазначають правозахисники.

У "Кримської правозахисній групі" повідомили, що мати Панова звернулася до українського консула в Новосибірську (РФ) з проханням уточнити інформацію про місцезнаходження її сина і отримала відповідь, що її звернення "прийнято і обробляється".

Нагадаємо, ФСБ РФ звинуватило Панова у "приготуванні диверсії в Криму у складі диверсійної групи". Крім того, українця і звинуватили в контрабанді боєприпасів через митний кордон Митного союзу. "Верховний суд" Криму 13 липня 2018 року засудив громадянина України Євгена Панова до 8 років колонії суворого режиму.

РБК-Україна повідомляло, що Панова 6 грудня 2018 року етапували з анексованого Криму до російського Краснодару.