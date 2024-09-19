РФ сегодня применила почти 90 КАБов против Украины. Зеленский обещает ощутимый ответ

Российские оккупанты с начала суток применили для ударов по Украине почти 90 управляемых авиабомб. Украинские защитники ответят врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что в Сумах продолжаются спасательные работы после удара российской авиабомбы по пансионату для пожилых людей. В здании на момент удара находилось почти 300 людей - более 200 пациентов и 60 человек персонала. Эвакуация продолжается, также спасатели разбирают завалы. По меньшей мере один человек погиб.

Глава государства подчеркнул, что Россия не могла не знать, что пансионат предназначен для пожилых людей и это не военная база, не военный объект.

"За одни сегодняшние сутки - по состоянию на сейчас - российские войска применили уже почти 90 управляемых авиабомб. По нашим городам, по украинским позициям. Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", - заявил Зеленский.