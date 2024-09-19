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РФ сегодня применила почти 90 КАБов против Украины. Зеленский обещает ощутимый ответ

Киев, Четверг 19 сентября 2024 20:47
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РФ сегодня применила почти 90 КАБов против Украины. Зеленский обещает ощутимый ответ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты с начала суток применили для ударов по Украине почти 90 управляемых авиабомб. Украинские защитники ответят врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что в Сумах продолжаются спасательные работы после удара российской авиабомбы по пансионату для пожилых людей. В здании на момент удара находилось почти 300 людей - более 200 пациентов и 60 человек персонала. Эвакуация продолжается, также спасатели разбирают завалы. По меньшей мере один человек погиб.

Глава государства подчеркнул, что Россия не могла не знать, что пансионат предназначен для пожилых людей и это не военная база, не военный объект.

"За одни сегодняшние сутки - по состоянию на сейчас - российские войска применили уже почти 90 управляемых авиабомб. По нашим городам, по украинским позициям. Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", - заявил Зеленский.

Удары КАБами

Напомним, российские управляемые авиабомбы являются значительной проблемой для Украины, поскольку сбивать их нет возможности. Единственным методом борьбы с таким вооружением остается уничтожение носителей.

Поэтому Украина просит западных союзников, чтобы они разрешили использовать переданные дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию, в том числе аэродромы.

Президент Зеленский уже неоднократно призывал США и других союзников, чтобы они сняли ограничения на удары по территории РФ, но этого так и не произошло.

От КАБов регулярно страдают прифронтовые области. В частности, по словам главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, только в августе враг выпустил по региону 753 КАБа.

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