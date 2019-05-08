ru
ua

РФ погодилася відкрити Польщі доступ до літака Качинського


Уламки літака продовжують носити статус речових доказів

Російське слідство схвалило запит від Польщі на огляд уламків літака польського президента Леха Качинського, доступ до фрагментів відкриють в кінці травня. Про це повідомляється на сайті слідом РФ.

"Наприкінці березня цього року слідком РФ схвалив запит від компетентних органів Республіки Польща на черговий огляд уламків польського президентського літака Ту-154М. Згідно з досягнутою домовленістю, наприкінці травня поточного року співробітники СК Росії відкриють для польських представників доступ до агрегатів, підвузлів і конструктивних елементів "Ту-154М", що зберігаються в Смоленську на аеродромі Смоленськ (Північний)", - йдеться в повідомленні.

Уламки літака продовжують носити статус речових доказів, розслідування на сьогодні не завершено.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Польщі закликали Росію повернути уламки літака Ту-154М, який розбився поблизу Смоленська 10 квітня 2010 року.

РБК-Україна писало, що Росія застосувала надзвичайні заходи для захисту уламків польського літака Ту-154М в Смоленську. Фрагменти конструкції машини були поміщені у так звану стерильну зону, а район навколо аеропорту контролюється армією і спецслужбами РФ.

Раніше голова Підкомісії з питань повторного розслідування авіакатастрофи поблизу Смоленська Антоні Мацеревич заявив, що результати досліджень британської лабораторії підтвердили висновки польської підкомісії з розслідування причин смоленської катастрофи. Згідно з висновками Підкомісії, причиною знищення літака були вибухи.

10 квітня 2010 року в авіакатастрофі літака, що розбився неподалік від Смоленська, загинули 96 осіб, у тому числі президент Лех Качинський.

Середня зарплата в Україні перевищила 10 тис. грн Середній розмір платіжки за ЖКП зменшився на 14%
Читати всі новини