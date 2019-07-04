РФ збирається виконати рішення Трибуналу ООН по моряках, - Полозов

Російська Федерація має намір виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення військовополонених моряків. Про це заявив координатор адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов в ефірі телеканалу "Прямий".

За словами Полозова, російська нота вказує на те, що РФ має намір виконати рішення трибуналу.

"Тобто, якби вони не збиралися, вони б, напевно, не стали б ніякі ноти писати, за великим рахунком. Проте, після відповіді МЗС України, в принципі, якби російська сторона не була зацікавлена в реалізації наказу трибуналу, вони б просто грюкнули дверима і сказали: хочете - і не треба", - розповів Полозов.

Він зазначив, що через 2 дні заступник Лаврова, Карасін, заявив, що вони все-таки очікують від України відповіді відносно подальших дій і долі військовополонених моряків. Адвокат вважає, що так Росія проявляє інтерес до України.

Раніше повідомлялося, що слідче управління ФСБ Росії проводить завершальний етап слідчих дій щодо військовополонених українських моряків.

РБК-Україна писало, що Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.