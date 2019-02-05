РФ приховує інформацію про стан здоров'я Бекірова, - омбудсмен

У РФ повідомли, що стан здоров'я політв'язня задовільний

Российская Федерация скрывает действительное состояние здоровья гражданина Украины Эдема Бекирова, арестованного в анексованому Крыму, и таким образом нарушает права человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой Facebook.

Денисова отметила, что состояние здоровья Бекирова сверхкритическое. В то же время, по информации, которую она получила от советника президента РФ, председателя Совета при презеденту РФ по развитию громадянсткого общества и правам человека Михаила Федотова, состояние здоровья заключенного удовлетворительное.

"Со слов адвоката, в справке, которую он получил, написано, что среди имеющихся заболеваний отсутствуют такие, которые относятся к перечню тяжелых и делают невозможным содержание под стражей", - добавила омбудмен.

В то же время она отмечает, что вместе с тем, известно, что Бекиров имеет ряд опасных заболеваний, которые могут усугубиться в условиях СИЗО.

"Поэтому я в очередной раз убеждаюсь, что информации, которая поступает из писем РФ, нельзя доверять. РФ скрывает действительное состояние гражданина Украины и таким образом нарушает права человека!", - заявила Денисова.

Ранее РБК-Украина писало, что по словам дочери политзаключенного, состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова значительно ухудшилось.

19 декабря Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Позже стало известно, что Бекиров может умереть в СИЗО. Он является инвалидом первой группы.