РФ сбросила более 180 КАБов, самые ожесточенные штурмы - возле Покровска: обновленные карты боев

На фронте за минувшие сутки зафиксировали 165 боевых столкновений, россияне сбросили 183 управляемые авиабомбы. Наиболее активным направлением остается Покровское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Враг нанес два ракетных удара шестью ракетами и 89 авиационных ударов, сбросив 183 управляемые авиабомбы. Также российские войска совершили 5 120 обстрелов, из них 64 - из реактивных систем залпового огня, и применили 4 166 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись районы Бояро-Лежачи, Каменка, Середина-Буда (Сумская область), Белогорье, Приморское, Малокатериновка (Запорожская область), Одрадокаменка и Антоновка (Херсонская область).
По данным Генштаба, украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления БпЛА и одно средство ПВО противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боестолкновений. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 281 обстрел, в том числе одиннадцать - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Каменка, Красное Первое.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Кондрашовки, Московки, Купянска, Богуславки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в сторону Шандриголово и Серебрянки.
На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки и Выемки.
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Александро-Шультино и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Нелиповки, Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Попового Яра, Маяка, Рубежного, Владимировки, Колодезей, Никаноровки, Котлиного, Нового Шахматного, Новоэкономичного, Звирово, Удачного, Лисовки, а также в направлениях Покровска, Золотого Колодезя, Родинского и Луча.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченко, Новоукраинки, Звезды, Свободного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Ольговского, Воскресенки и Андреевки-Клевцово.
За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в направлении Полтавки.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении агрессор провел шесть наступательных действий в направлении населенных пунктов Приднепровское, Антоновка и Голая Пристань - Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек.
Также украинские воины обезвредили один танк, восемь боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны.
А еще 99 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две ракеты, 46 единиц автомобильной техники оккупантов и один оперативно-тактический ракетный комплекс.
Напомним, ситуация в Покровске остается сложной. По словам местных властей, в город почти невозможно заехать, а также завезти гуманитарную и медицинскую помощь.