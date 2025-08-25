РФ сбросила пять ФАБов на Константиновку: повреждены десятки домов, есть раненые

Против мирного населения применили пять бомб ФАБ-250 с модулем УМПК. Поражению подверглась жилая застройка города.

В результате атаки пострадали четверо гражданских: мужчина 26 лет и три женщины в возрасте 51, 74 и 85 лет.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, рваные раны и ушибы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь.

Фото: РФ атаковала Константиновку, ранены четверо гражданских (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

В зоне поражения поврежден 21 многоквартирный дом и линии электропередач.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры сообщает, что следствие продолжается, а виновные будут привлечены к ответственности.