Россияне из "Градов" и артиллерии ударили по двум районам Донецкой области: есть жертвы
Российские войска сегодня, 8 ноября, обстреляли два района в Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли два человека, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Россияне убили двух человек в области
Российская армия осуществила артиллерийский обстрел села Рай-Александровка Краматорского района. Снаряд попал в частное домовладение, 62-летняя владелица которого погибла.
Под прицел войск государства-агрессора попал и пгт Пивничное города Торецка. Торецка. От полученных телесных повреждений погибла в собственном дворе женщина 59 лет.
Другие последствия ударов окупантов
Также оккупанты атаковали г. Часов Яр Бахмутского района, вероятно, с использованием РСЗО "Град".
"С переломом руки и сотрясением головного мозга 51-летнего мужчину доставили в больницу. На момент обстрела он находился в гараже", - пишет прокуратура.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Кроме частных домохозяйств в указанных населенных пунктах повреждены многоэтажки, гаражи и учебное заведение.
Начато расследование
Отмечается, что начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.
Обстрелы Донецкой области
Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.
Так, 29 октября в прифронтовом Северске Донецкой области экипаж правоохранителей попал под артиллерийский обстрел. Четверо полицейских получили ранения.
Также вчера россияне ударили кассетными боеприпасами по селу Богатырь в Донецкой области. Погибли три человека.
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