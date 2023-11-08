ua en ru
Ср, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из "Градов" и артиллерии ударили по двум районам Донецкой области: есть жертвы

Донецкая область, Среда 08 ноября 2023 18:23
UA EN RU
Россияне из "Градов" и артиллерии ударили по двум районам Донецкой области: есть жертвы Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 8 ноября, обстреляли два района в Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли два человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Россияне убили двух человек в области

Российская армия осуществила артиллерийский обстрел села Рай-Александровка Краматорского района. Снаряд попал в частное домовладение, 62-летняя владелица которого погибла.

Под прицел войск государства-агрессора попал и пгт Пивничное города Торецка. Торецка. От полученных телесных повреждений погибла в собственном дворе женщина 59 лет.

Другие последствия ударов окупантов

Также оккупанты атаковали г. Часов Яр Бахмутского района, вероятно, с использованием РСЗО "Град".

"С переломом руки и сотрясением головного мозга 51-летнего мужчину доставили в больницу. На момент обстрела он находился в гараже", - пишет прокуратура.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Кроме частных домохозяйств в указанных населенных пунктах повреждены многоэтажки, гаражи и учебное заведение.

Начато расследование

Отмечается, что начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.

Обстрелы Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Так, 29 октября в прифронтовом Северске Донецкой области экипаж правоохранителей попал под артиллерийский обстрел. Четверо полицейских получили ранения.

Также вчера россияне ударили кассетными боеприпасами по селу Богатырь в Донецкой области. Погибли три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Война в Украине
NEWS
Опубликован доклад ЕС по Украине: ключевые выводы и есть ли еще условия для вступления
Опубликован доклад ЕС по Украине: ключевые выводы и есть ли еще условия для вступления
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки