ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ударили ракетой по шахте в Донецкой области: есть раненый

Четверг 07 декабря 2023 22:26
UA EN RU
Оккупанты ударили ракетой по шахте в Донецкой области: есть раненый Иллюстративное фото: оккупанты ударили ракетой по шахте в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные сегодня, 7 декабря, нанесли ракетный удар по одной из шахт предприятия "Торецьквугілля" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

По информации ведомства, ракетный удар произошел после 16:00.

"Ранение получил 32-летний работник, он доставлен в больницу. Имеется существенное повреждение оборудования. Работа шахты остановлена", - уточняют в Минэнерго.

На момент удара в шахте находились шесть человек. Их уже вывели на поверхность. Шахта обесточена.

Сейчас специалисты проводят обследование для выяснения объемов повреждений.

Обстрелы шахт

Напомним, шахты уже неоднократно становились целями российских ударов с начала полномасштабной войны в Украине.

В частности, один из сегодняшних обстрелов Донецкой области привел к тому, что шахта осталась без света.

Под землей застряли 35 шахтеров, их пытались вывести на поверхность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины ракетный удар
NEWS
В обход блокады. Первые грузовики отправились из Польши по железной дороге в Украину
В обход блокады. Первые грузовики отправились из Польши по железной дороге в Украину
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО