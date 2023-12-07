Оккупанты ударили ракетой по шахте в Донецкой области: есть раненый

Российские военные сегодня, 7 декабря, нанесли ракетный удар по одной из шахт предприятия "Торецьквугілля" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

По информации ведомства, ракетный удар произошел после 16:00.

"Ранение получил 32-летний работник, он доставлен в больницу. Имеется существенное повреждение оборудования. Работа шахты остановлена", - уточняют в Минэнерго.

На момент удара в шахте находились шесть человек. Их уже вывели на поверхность. Шахта обесточена.

Сейчас специалисты проводят обследование для выяснения объемов повреждений.

Обстрелы шахт

Напомним, шахты уже неоднократно становились целями российских ударов с начала полномасштабной войны в Украине.

В частности, один из сегодняшних обстрелов Донецкой области привел к тому, что шахта осталась без света.

Под землей застряли 35 шахтеров, их пытались вывести на поверхность.