Оккупанты ударили ракетой по шахте в Донецкой области: есть раненый
Российские военные сегодня, 7 декабря, нанесли ракетный удар по одной из шахт предприятия "Торецьквугілля" в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
По информации ведомства, ракетный удар произошел после 16:00.
"Ранение получил 32-летний работник, он доставлен в больницу. Имеется существенное повреждение оборудования. Работа шахты остановлена", - уточняют в Минэнерго.
На момент удара в шахте находились шесть человек. Их уже вывели на поверхность. Шахта обесточена.
Сейчас специалисты проводят обследование для выяснения объемов повреждений.
Обстрелы шахт
Напомним, шахты уже неоднократно становились целями российских ударов с начала полномасштабной войны в Украине.
В частности, один из сегодняшних обстрелов Донецкой области привел к тому, что шахта осталась без света.
Под землей застряли 35 шахтеров, их пытались вывести на поверхность.
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